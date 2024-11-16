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'Bu kadarına da pes' dedirten olay! Trafik cezası yazan polisi yumrukladı

16-11-2024 13:46 | Güncelleme: 16-11-2024 13:52
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Bursa Osmangazi'de seyreden bir motosiklet sürücüsü, plakasız olduğu gerekçesiyle denetim noktasında durduruldu. Polis ekipleri plakasız şekilde yolculuk yapan sürücüye ceza kesmek isteyince olanlar oldu. Polis ekipleriyle tartışma yaşayan sürücü, kendisine ceza yazan memura yumrukla saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, araç sahibi gözaltına alındı. Motosiklet ise trafikten menedildi.

'Bu kadarına da pes' dedirten olay! Trafik cezası yazan polisi yumrukladı - GÜNDEMGÜNDEM
'Bu kadarına da pes' dedirten olay! Trafik cezası yazan polisi yumrukladı
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