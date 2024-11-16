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'Bu kadarına da pes' dedirten olay! Trafik cezası yazan polisi yumrukladı
16-11-2024 13:46
| Güncelleme: 16-11-2024 13:52
Bursa Osmangazi'de seyreden bir motosiklet sürücüsü, plakasız olduğu gerekçesiyle denetim noktasında durduruldu. Polis ekipleri plakasız şekilde yolculuk yapan sürücüye ceza kesmek isteyince olanlar oldu. Polis ekipleriyle tartışma yaşayan sürücü, kendisine ceza yazan memura yumrukla saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, araç sahibi gözaltına alındı. Motosiklet ise trafikten menedildi.