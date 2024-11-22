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Çarptı, dövdü, yakmaya çalıştı! Cani sürücünün savunması 'pes' dedirtti
22-11-2024 15:13
| Güncelleme: 22-11-2024 15:24
Konya'da dehşete düşüren bir cinayet kameralara yansıdı. Ali Osman K, çay meselesi yüzünden aralarında husumet olan Yıldırım Uyan'ı aracıyla takip etti. Yolda yürüyen Uyan'a arkadan çarpan cani adam, daha sonra yaklaşık 7 dakika boyunca sopa ile darp etti. Önce olay yerinden kaçan ardından K, geri dönüp cesedi yakmaya çalıştı. Yanmayınca gömdü. Vahşice öldürülen Yıldırım Uyan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen ekipler katili yakaladı. Mahkemede zanlının kendini, “Arabayla ufak bir dokunmak istedim. Olay bir anlık öfke ile oldu, öldürme kastım yoktu” diye savunması pes dedirtti.