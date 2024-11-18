Damat tahammül edemedi! Bahşiş isteyince dövdü
18-11-2024 21:12
| Güncelleme: 18-11-2024 21:15
Adana'da bir dilenci, düğün bahşişi alamayınca gelin arabasının üzerine yattı. Kaputtan bir türlü inmeyen dilenci, damat ve yakınları tarafından öldüresiye dövüldü.
Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana gelen olayda, dilenci yolda gördüğü düğün arabasının kaputuna atladı. Araç ilerlediği halde dilenci para alamadığı için inmedi. Bunun üzerine aracı durduran damat, yakınlarıyla birlikte dilenciyi öldüresiye darp etti.