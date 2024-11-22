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Dehşete düşüren görüntüler! 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı! Müşterinin sözleri şoke etti
22-11-2024 10:40
| Güncelleme: 22-11-2024 10:46
Afyonkarahisar'da dün gece meydana gelen korkunç yangında 1 kişinin hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yangın faciası restoranda olan müşterilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde müşterilerin büyük panik yaşadığı görüldü. Öte yandan kameraya yansıyan bir görüntüde ise müşterinin "ulan lahmacunu yiyemedik" sözleri şaşkına çevirdi.