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Düğünde heyecandan annesinin adını unutan damat davetlileri gülme krizine soktu

19-11-2024 08:09 | Güncelleme: 19-11-2024 08:14
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

İstanbul'daki bir düğünde damat heyecandan annesinin adını unuttu. Kendi adını söyledikten sonra bir süre annesinin adını düşünen damat ismi bir türlü hatırlayamadı. Gelinin verdiği kopya sayesinde annesinin adını söyleyen damat, davetlileri gülme krizine soktu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Düğünde heyecandan annesinin adını unutan damat davetlileri gülme krizine soktu - GÜNDEMGÜNDEM
Düğünde heyecandan annesinin adını unutan damat davetlileri gülme krizine soktu
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