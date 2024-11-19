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Düğünde heyecandan annesinin adını unutan damat davetlileri gülme krizine soktu
19-11-2024 08:09
| Güncelleme: 19-11-2024 08:14
İstanbul'daki bir düğünde damat heyecandan annesinin adını unuttu. Kendi adını söyledikten sonra bir süre annesinin adını düşünen damat ismi bir türlü hatırlayamadı. Gelinin verdiği kopya sayesinde annesinin adını söyleyen damat, davetlileri gülme krizine soktu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.