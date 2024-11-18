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Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü
18-11-2024 09:20
| Güncelleme: 18-11-2024 09:35
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir adam, yolda yürüyen yaşlı kadını elle taciz etti. Durumu fark eden vatandaş ve esnaf hemen duruma müdahale etti. Sapığı etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Yüzünü göstermemek için şekilden şekle giren sapık, taciz ettiği kadının annesi yaşında olduğunu söyleyen vatandaşa ise 'o da benim annemdir' yanıtını verince vatandaşlar daha da sinirlendi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.