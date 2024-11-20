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Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı! AVM'de tekme tokat köpek kavgası

20-11-2024 09:10 | Güncelleme: 20-11-2024 09:21
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Bursa'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda kız arkadaşıyla AVM'ye gelen genç güvenlik görevlisiyle kavga etti. Kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle tartışmaya başlayan adam daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada yer düşen güvenlik görevlisi, gencin bacağını ısırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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