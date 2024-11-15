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İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada

15-11-2024 15:47 | Güncelleme: 15-11-2024 16:22
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Zamanla yarışan ekipler işçiyi ağır yaralı olarak toprak altından çıkardı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kurtarma anları kameraya anbean yansıdı.

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