Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu

İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu

18-11-2024 08:42 | Güncelleme: 18-11-2024 08:55
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

İstanbul-Mersin uçağında yaşanan dehşet anları sosyal medyada gündem oldu. Uçak kalkıştan sonra Akdeniz üzerinde 3 kere düşme tehlikesi geçirdi, yolcular korkudan ne yapacağını bilemedi. Havada yaşanan korkunç anlarda kalp krizi geçiren yolcular oldu, uçak acil olarak Kayseri'ye indirildi. Çığlıkların bir an kesilmediği olaya polis de dahil oldu. Korkudan buz kesen yolcular pilot değiştirilse de uçağa binmek istemedi. Korku dolu anlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu - GÜNDEMGÜNDEM
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?" - GÜNDEMGÜNDEM
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi
Markette dehşet anları: Temas ettiği an alev aldı - GÜNDEMGÜNDEM
Markette dehşet anları: Temas ettiği an alev aldı
Malatya’da yürek yakan kaza!: 2 polis tırın altında kaldı! - GÜNDEMGÜNDEM
Malatya’da yürek yakan kaza!: 2 polis tırın altında kaldı!
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu - GÜNDEMGÜNDEM
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?" - GÜNDEMGÜNDEM
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi