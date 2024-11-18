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İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu
18-11-2024 08:42
| Güncelleme: 18-11-2024 08:55
İstanbul-Mersin uçağında yaşanan dehşet anları sosyal medyada gündem oldu. Uçak kalkıştan sonra Akdeniz üzerinde 3 kere düşme tehlikesi geçirdi, yolcular korkudan ne yapacağını bilemedi. Havada yaşanan korkunç anlarda kalp krizi geçiren yolcular oldu, uçak acil olarak Kayseri'ye indirildi. Çığlıkların bir an kesilmediği olaya polis de dahil oldu. Korkudan buz kesen yolcular pilot değiştirilse de uçağa binmek istemedi. Korku dolu anlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.