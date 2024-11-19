Video Galeri>GÜNDEM>İstanbul metrosunda çekilen görüntü maratonu aratmadı! Kapı açılır açılmaz mücadele başladı
İstanbul metrosunda çekilen görüntü maratonu aratmadı! Kapı açılır açılmaz mücadele başladı
19-11-2024 10:17
| Güncelleme: 19-11-2024 10:30
Bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul'da metroda çektiği video gündem oldu. Metronun kapılarının açılmasıyla yüzlerce vatandaş maratonda yarışır gibi birbirlerini ittirerek adeta yer kapma mücadelesi verdi. İstanbullunun günlük rutini sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.