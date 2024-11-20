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İYİ Parti Grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'nun yanıtı herkesi güldürdü
20-11-2024 11:37
| Güncelleme: 20-11-2024 11:46
İYİ Parti Grup toplantısında kaydedilen ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Grup toplantısında bir kişinin uluması herkesi şaşkına çevirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, uluyan kişiye Devlet Bahçeli'nin 'Şu andan itibaren ocak dışındasın' sözüne atıfta bulunarak yanıt verdi. Dervişoğlu, "Bir ocağım olsa ocak dışındasın diyeceğim ama" ifadelerini kullandı.