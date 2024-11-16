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İzmir'de sağanak, Çeşme'de sel! Kent afeti yaşıyor

16-11-2024 12:42 | Güncelleme: 16-11-2024 12:53
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

İzmir’de, dün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili olmuştu. Kentte etkili olan sağanak yağış sokakları ve yolların göle çevirdi. Trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, bugün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Çeşme’de ise sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçede hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

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