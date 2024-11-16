Kaza yapıp ayağa kalktı, 15 dakika sonra bir kaza daha yaptı
16-11-2024 22:04
| Güncelleme: 16-11-2024 22:10
Tekirdağ Çorlu’da motosikletli kişinin 15 dakika arayla iki kazası görüntülere yansıdı. Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak’ta bir evin duvarına çarpan T.B, olay yerinden ayrıldıktan yaklaşık 15 dakika sonra Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi Mandıracı Sapağı mevkisinde park halindeki iki otomobile çarptı.
Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen T.B. yaralandı. Yaralı ve baygın halde bulunan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.