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Koklaya koklaya çaldı! İlginç olay kamerada

17-11-2024 00:33 | Güncelleme: 17-11-2024 00:34
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Tekirdağ'da ilginç hırsızlık kameralara yansıdı.Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan banyo ve mutfak malzemeleri dükkanına giden bir kadın raftaki çaydanlığı koklamaya başladı. Bir yandan yürüyüp bir yandan koklayan kadın çaydanlıkla birlikte bölgeden uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri S.C isimli şahsı yakaladı. İfadesi sonrası şahıs serbest bırakıldı. İş yeri sahibi Turgut Yıldız, "Biz içeride toplantı yaparken, kırmızı giyimli tuhaf bir kadın, sinsi bir şekilde mağazamıza gelmiş. Sağı solu kolaçan ediyor ve hatta kokluyor. Kokusunu beğenmediği şeyi geri bırakıyor. Yani çalınan şeyin o kadar maddi değeri yok aslında gelip bizden istese biz ona hediye ederdik. Fakat bu kadar rahatlığa anlam veremedik" dedi.

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