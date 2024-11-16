Konya'da korku dolu anlar! Ekipler hemen müdahale etti
16-11-2024 19:34
| Güncelleme: 16-11-2024 19:35
Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen oto çekicinin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerken, yangın büyüyerek bir anda kabin bölümünü sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.