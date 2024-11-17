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Markette dehşet anları: Temas ettiği an alev aldı

17-11-2024 21:21 | Güncelleme: 17-11-2024 21:24
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Kağıthane'de bir markette çakmak gazıyla ısıtıcının birbirine temas etmesi sonucu başlayan yangın kameraya yansıdı. Çeliktepe Mahallesi’nde bulunan bir markette market sahibine yardıma gelen Emir Efe Güner, bir süre sonra üşüdüğü için elektrik ısıtıcıyı çalıştırmak isteyince o sırada ısıtıcı çakmak gazı tüpüne temas etti ve parlama oluştu. Panik haliyle Güner, tezgahın arkasından çıkarak uzaklaştı. Vatandaşların müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde ısıtıcının bir anda parladığı ve alev aldığı. Efe Güner'in de kendini tezgahın diğer tarafına attığı dikkat çekti.

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