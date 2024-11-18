Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu
18-11-2024 09:27
| Güncelleme: 18-11-2024 09:44
Bir haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla İstanbul'da trafik çilesi de başladı. Trafikteki uzun araç kuyruklarının yanı sıra toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde Marmaray seferlerinde yaşanan arıza ise kısa süreli bir isyana yol açtı. Halkalı yönüne giden trenin arızalanması sonucu yolcular Üsküdar durağında indirildi. Arıza yapan tren ekipler tarafından çekildi. Bir süre bekleyen yolcular durağa getirilen yeni trene bindi ve seferler normale döndü.