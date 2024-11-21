Video Galeri>GÜNDEM>Meclis'te kahkahalar yankılandı! Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı Süleyman Soylu'yu güldürdü
Meclis'te kahkahalar yankılandı! Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı Süleyman Soylu'yu güldürdü
21-11-2024 08:20
| Güncelleme: 21-11-2024 08:27
Meclis Genel Kurulu’ndaki İç güvenlik düzenlemeleri içeren Dahiliye Memurları Kanunu’nu üzerine yapılan görüşmelerde söz hakkı alan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun aniden mikrofonu kesildi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hemen mikrofonun açılmasını söyleyince Soylu, “Hakkını helal et” dedi. Önder'in yanıtı ise Soylu'yu gülme krizine soktu. Önder “O başka” deyince Süleyman Soylu kahkahalara boğuldu.