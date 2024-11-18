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Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı

18-11-2024 00:32 | Güncelleme: 18-11-2024 00:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Elazığ'da yaşları 16 ve 17 olan iki genç, kepçe operatörü lavaboya gittiği sırada şantiyedeki kepçeyi çalıştırmak isterken devirdi. Feci kazada ağır yaralanan iki çocuktan acı haber geldi. Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel, kepçe operatörü araçtan lavabo ihtiyacı için ayrıldığı sırada yaşandı. Görüntülerde iki gencin son anları yer aldı. Kayıtlarda gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği ve iki gencin çabalarına rağmen kurtulamadığı yer aldı.

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