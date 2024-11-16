Otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı! Ölü ve yaralılar var
16-11-2024 11:51
| Güncelleme: 16-11-2024 11:58
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul plakalı bir otomobil, viyadük üzerinde giderken Iğdır plakalı bir tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesine adeta ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde otomobildeki 5 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si çocuk 4 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.