Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Özel okula silahlı tehdit: Sınıf zarar gördü

Özel okula silahlı tehdit: Sınıf zarar gördü

18-11-2024 17:45 | Güncelleme: 18-11-2024 17:49
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Arnavutköy'de sabah saat 09.00 sıralarında bir özel okul kurşunlandı. Cam kırıldı ve sınıftaki akıllı tahta zarar gördü. Okul sahibine “Kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin” yazılı mesaj atıldığı ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği esnada okulda öğrencinin olmaması ve eğitimin başlamamış olması muhtemel bir faciayı önledi. Okul sahibi S.T. ile yaptığı görüşmeler neticesinde, okul sahibinin telefonuna olayın gerçekleştiği gün, gece saatlerinde Fransa'ya ait bir cep telefonu numarasından “Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve “ ve “Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin” yazılı mesajlar geldiğini öğrendi. Öte yandan okulun Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile aynı cadde olan Egemen Caddesi üzerinde olması da dikkatleri çekti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Özel okula silahlı tehdit: Sınıf zarar gördü - GÜNDEMGÜNDEM
Özel okula silahlı tehdit: Sınıf zarar gördü
Kar yağışı yüzünden gecikme yaşanınca yumruklar konuştu! - YAŞAMYAŞAM
Kar yağışı yüzünden gecikme yaşanınca yumruklar konuştu!
Boşanmak istediği kocası kurşun yağdırdı! Çığlıkları yürekleri dağladı - GÜNDEMGÜNDEM
Boşanmak istediği kocası kurşun yağdırdı! Çığlıkları yürekleri dağladı
Tavandan insan düştü! Kimse ne olduğunu anlamadı - YAŞAMYAŞAM
Tavandan insan düştü! Kimse ne olduğunu anlamadı
Tavuk döner bebeğin nefes borusuna kaçtı! Soğukkanlı anne Heimlich manevrasıyla kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Tavuk döner bebeğin nefes borusuna kaçtı! Soğukkanlı anne Heimlich manevrasıyla kurtardı
Pes dedirten görüntü! Scooter'a koltuk koyup trafiği tehlikeye düşürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Pes dedirten görüntü! Scooter'a koltuk koyup trafiği tehlikeye düşürdü
Pendik'te okul servisinde korkunç olay! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Pendik'te okul servisinde korkunç olay! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı
Haraç vermeyen kuyumcuya kurşun yağmuru! - GÜNDEMGÜNDEM
Haraç vermeyen kuyumcuya kurşun yağmuru!
Sakarya'da korkunç katliam: Başından vurulmuş halde bulundu! - GÜNDEMGÜNDEM
Sakarya'da korkunç katliam: Başından vurulmuş halde bulundu!
Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu - DÜNYADÜNYA
Berberin yanlış hareketiyle felç kalmıştı! Videonun tamamı paylaşılınca herkes şoke oldu
Bu paraların tanesi 210 bin lira! Altın paralar yok satıyor - GÜNDEMGÜNDEM
Bu paraların tanesi 210 bin lira! Altın paralar yok satıyor
Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu - GÜNDEMGÜNDEM
Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu
İçinde kadın çalışanı olan kamyonu çaldı! İşte o anlar - DÜNYADÜNYA
İçinde kadın çalışanı olan kamyonu çaldı! İşte o anlar
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu - GÜNDEMGÜNDEM
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?" - GÜNDEMGÜNDEM
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi
Malatya’da yürek yakan kaza!: 2 polis tırın altında kaldı! - GÜNDEMGÜNDEM
Malatya’da yürek yakan kaza!: 2 polis tırın altında kaldı!
İmamoğlu'nun ardından Ahmet Davutoğlu da Ahmet Türk'e gitti! - POLİTİKAPOLİTİKA
İmamoğlu'nun ardından Ahmet Davutoğlu da Ahmet Türk'e gitti!
Kağıthane'de ısıtıcı faciaya neden oluyordu! O anlar kamerada - YAŞAMYAŞAM
Kağıthane'de ısıtıcı faciaya neden oluyordu! O anlar kamerada
Özgür Özel önlüğünü giydi, tezgahın başına geçti - POLİTİKAPOLİTİKA
Özgür Özel önlüğünü giydi, tezgahın başına geçti
Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor - DÜNYADÜNYA
Evden öyle bir şey çıkardı ki hırsızlar neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
Görsel şölen: Binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde! - DÜNYADÜNYA
Görsel şölen: Binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde!
Arin Gölü göz göre göre ölüyor! Son görüntüsü yürek burktu - YAŞAMYAŞAM
Arin Gölü göz göre göre ölüyor! Son görüntüsü yürek burktu
MSB paylaştı: 50. yılını dolduran F-4E savaş uçakları için özel çalışma - GÜNDEMGÜNDEM
MSB paylaştı: 50. yılını dolduran F-4E savaş uçakları için özel çalışma
Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit! - YAŞAMYAŞAM
Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit!
Kar yağışı hayatı felç etti: Onlarca kişi mahsur kaldı! - YAŞAMYAŞAM
Kar yağışı hayatı felç etti: Onlarca kişi mahsur kaldı!
Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu - DÜNYADÜNYA
Tokyo'da Türk rüzgarı esti: Japonlar halaya durdu
Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, ölümden saniyelerle kurtuldular - GÜNDEMGÜNDEM
Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, ölümden saniyelerle kurtuldular
Koklaya koklaya çaldı! İlginç olay kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Koklaya koklaya çaldı! İlginç olay kamerada
Sosyal medya fenomenleri canlı yayında kapıştı: Kan aktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Sosyal medya fenomenleri canlı yayında kapıştı: Kan aktı!
Yurdun doğusu kara büründü: Erzurum'da kar eğlencesi başladı! - YAŞAMYAŞAM
Yurdun doğusu kara büründü: Erzurum'da kar eğlencesi başladı!
Kaza yapıp ayağa kalktı, 15 dakika sonra bir kaza daha yaptı - GÜNDEMGÜNDEM
Kaza yapıp ayağa kalktı, 15 dakika sonra bir kaza daha yaptı
Ardahan'da can pazarı kamerada! Çok sayıda yaralı var - GÜNDEMGÜNDEM
Ardahan'da can pazarı kamerada! Çok sayıda yaralı var
Konya'da korku dolu anlar! Ekipler hemen müdahale etti - GÜNDEMGÜNDEM
Konya'da korku dolu anlar! Ekipler hemen müdahale etti
Para sayma makinesindeki hata pahalıya mal oldu - YAŞAMYAŞAM
Para sayma makinesindeki hata pahalıya mal oldu
Dükkan açılışında indirim izdihamı! Birbirlerini ezdiler - GÜNDEMGÜNDEM
Dükkan açılışında indirim izdihamı! Birbirlerini ezdiler
'Bu kadarına da pes' dedirten olay! Trafik cezası yazan polisi yumrukladı - GÜNDEMGÜNDEM
'Bu kadarına da pes' dedirten olay! Trafik cezası yazan polisi yumrukladı
İzmir'de mağaza açılışında akılalmaz görüntüler! - YAŞAMYAŞAM
İzmir'de mağaza açılışında akılalmaz görüntüler!
İzmir'de sağanak, Çeşme'de sel! Kent afeti yaşıyor - GÜNDEMGÜNDEM
İzmir'de sağanak, Çeşme'de sel! Kent afeti yaşıyor
Otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı! Ölü ve yaralılar var - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı! Ölü ve yaralılar var
Batman’dan aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Batman’dan aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi oldu!
Hazırlık maçında Ali Koç'a şok! Tribünler istifaya çağırdı - SPORSPOR
Hazırlık maçında Ali Koç'a şok! Tribünler istifaya çağırdı
Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı!  - POLİTİKAPOLİTİKA
Gazeteci Fatih Atik, Bahçeli ve MHP'nin 'vakit tamamdır' mesajının perde arkasını açıkladı! 
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı - DÜNYADÜNYA
ABD başkanı seçilen Donald Trump, FETÖ'cü Enes Kanter ile selamlaştı! Hain Gülen'in 'manevi oğlu'na sıkı sıkı sarıldı
Bayraktar Akıncı Elçin 82 ve Laçin 82 ile hedefleri tam isabet vurdu! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Bayraktar Akıncı Elçin 82 ve Laçin 82 ile hedefleri tam isabet vurdu!
Böylesi görülmedi: Bu da ucuz altın kuyruğu! - EKONOMİEKONOMİ
Böylesi görülmedi: Bu da ucuz altın kuyruğu!
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı - DÜNYADÜNYA
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı
Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe - DÜNYADÜNYA
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe
Şanlıurfa'da otobüs şoförüne saldırı anı kamerada! - YAŞAMYAŞAM
Şanlıurfa'da otobüs şoförüne saldırı anı kamerada!
İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada
Rize depremine camide yakalandılar! - YAŞAMYAŞAM
Rize depremine camide yakalandılar!
İzmir'deki ilaçlama faciasında yürek yakan anlar: Oğlumu öldürdüler. O bir melekti! - YAŞAMYAŞAM
İzmir'deki ilaçlama faciasında yürek yakan anlar: Oğlumu öldürdüler. O bir melekti!
Batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıtkı - GÜNDEMGÜNDEM
Batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıtkı
Altın madenindeki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Altın madenindeki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Helikopter kazasının ilk görüntüleri geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Helikopter kazasının ilk görüntüleri geldi
Köpek Çiko, danaya kafa tuttu - YAŞAMYAŞAM
Köpek Çiko, danaya kafa tuttu
AK Partililerden Kasım Gülpınar'ın YRP'den aday olmasına tepki yağıyor - POLİTİKAPOLİTİKA
AK Partililerden Kasım Gülpınar'ın YRP'den aday olmasına tepki yağıyor
İtfaiye aracından buz tutan yolda spin şovu! - DÜNYADÜNYA
İtfaiye aracından buz tutan yolda spin şovu!
Adana’da horoz dövüşüne baskın - YAŞAMYAŞAM
Adana’da horoz dövüşüne baskın
Boşanmak istediği kocası kurşun yağdırdı! Çığlıkları yürekleri dağladı - GÜNDEMGÜNDEM
Boşanmak istediği kocası kurşun yağdırdı! Çığlıkları yürekleri dağladı
Tavuk döner bebeğin nefes borusuna kaçtı! Soğukkanlı anne Heimlich manevrasıyla kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Tavuk döner bebeğin nefes borusuna kaçtı! Soğukkanlı anne Heimlich manevrasıyla kurtardı
Pes dedirten görüntü! Scooter'a koltuk koyup trafiği tehlikeye düşürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Pes dedirten görüntü! Scooter'a koltuk koyup trafiği tehlikeye düşürdü
Pendik'te okul servisinde korkunç olay! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Pendik'te okul servisinde korkunç olay! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı
Haraç vermeyen kuyumcuya kurşun yağmuru! - GÜNDEMGÜNDEM
Haraç vermeyen kuyumcuya kurşun yağmuru!
Sakarya'da korkunç katliam: Başından vurulmuş halde bulundu! - GÜNDEMGÜNDEM
Sakarya'da korkunç katliam: Başından vurulmuş halde bulundu!
Bu paraların tanesi 210 bin lira! Altın paralar yok satıyor - GÜNDEMGÜNDEM
Bu paraların tanesi 210 bin lira! Altın paralar yok satıyor
Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu - GÜNDEMGÜNDEM
Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu - GÜNDEMGÜNDEM
Marmaray seferleri durdu! Üsküdar istasyonunda yoğunluk oluştu
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta yaşlı kadına iğrenç taciz! Vatandaşlar sapığı evire çevire dövdü
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?" - GÜNDEMGÜNDEM
Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul-Mersin uçağında dehşet! 3 kez düşme tehlikesi geçirdi: Kalp krizi geçirenler oldu
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Ölüme sürükleyen hata iki çocuğu hayattan kopardı
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Yıldırımla beraber taş yağdı! O anlar kaydedildi
Malatya’da yürek yakan kaza!: 2 polis tırın altında kaldı! - GÜNDEMGÜNDEM
Malatya’da yürek yakan kaza!: 2 polis tırın altında kaldı!