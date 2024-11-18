Özel okula silahlı tehdit: Sınıf zarar gördü
18-11-2024 17:45
| Güncelleme: 18-11-2024 17:49
Arnavutköy'de sabah saat 09.00 sıralarında bir özel okul kurşunlandı. Cam kırıldı ve sınıftaki akıllı tahta zarar gördü. Okul sahibine “Kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin” yazılı mesaj atıldığı ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği esnada okulda öğrencinin olmaması ve eğitimin başlamamış olması muhtemel bir faciayı önledi.
Okul sahibi S.T. ile yaptığı görüşmeler neticesinde, okul sahibinin telefonuna olayın gerçekleştiği gün, gece saatlerinde Fransa'ya ait bir cep telefonu numarasından “Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve “ ve “Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin” yazılı mesajlar geldiğini öğrendi.
Öte yandan okulun Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile aynı cadde olan Egemen Caddesi üzerinde olması da dikkatleri çekti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.