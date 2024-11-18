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Pendik'te okul servisinde korkunç olay! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı
18-11-2024 12:37
| Güncelleme: 18-11-2024 12:45
İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda bir kadın daha katledildi. Servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla araçta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.