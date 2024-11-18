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Pes dedirten görüntü! Scooter'a koltuk koyup trafiği tehlikeye düşürdü
18-11-2024 15:07
| Güncelleme: 18-11-2024 15:16
Muğla'da kaydedilen görüntülerde bir gencin scooter üzerine yerleştirdiği koltukla trafikte ilerlemesi görenleri şoke etti. Sürücünün umursamaz tavırları sosyal medyada tepki çekti. Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiği tehlikeye düşüren gence 3 bin 012 TL para cezası uyguladı.