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Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"
18-11-2024 09:11
| Güncelleme: 18-11-2024 09:13
Nevşehir’de kazaya karışan alkollü sürücünün, alkollü olduğuna inanmayarak polislerden tekrar ölçüm yapmasını istedi. Alkollü şekilde attığını imzanın da geçersiz olacağını öne süren sürücü, ceza tutanağına da imza atmadı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.