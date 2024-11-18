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Polisleri alkollü sürücüyle imtihanı kamerada! "İnanmıyorum, bir daha ölçebilir miyiz?"

18-11-2024 09:11 | Güncelleme: 18-11-2024 09:13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Nevşehir’de kazaya karışan alkollü sürücünün, alkollü olduğuna inanmayarak polislerden tekrar ölçüm yapmasını istedi. Alkollü şekilde attığını imzanın da geçersiz olacağını öne süren sürücü, ceza tutanağına da imza atmadı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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