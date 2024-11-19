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Rize'de yaşanan heyelan felaketi kamerada! Toprak binanın arkasından girdi, önünden çıktı
19-11-2024 16:28
| Güncelleme: 19-11-2024 16:52
Rize'nin Çayeli Merkeze bağlı Eskipazar Mahallesi’nde yaşanan heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayan toprağın binanın arkasından girip önünden çıktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.