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Rize'de yaşanan heyelan felaketi kamerada! Toprak binanın arkasından girdi, önünden çıktı

19-11-2024 16:28 | Güncelleme: 19-11-2024 16:52
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Rize'nin Çayeli Merkeze bağlı Eskipazar Mahallesi’nde yaşanan heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayan toprağın binanın arkasından girip önünden çıktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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