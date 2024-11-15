Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı

Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı

15-11-2024 16:58 | Güncelleme: 15-11-2024 17:16
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren garında bomba paniği yaşandı. Garda bırakılan bir çanta ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinde gıda maddeli bulunduğu tespit edildi. Paniğe neden olan çantayı İstanbul'a gidecek olan S.K. isimli bir vatandaşın trene yetişmeye çalışırken unuttuğu anlaşıldı. Çantayı almak için olay yerine gelen baba Abdullah Arı'nın kızı S.K. ile olan telefon görüşmesi ise görenleri gülümsetti.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı - DÜNYADÜNYA
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu, bir bina yıkıldı
Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe - DÜNYADÜNYA
Boğa tek hamlesiyle öldürdü! İşte o ölümcül darbe
Şanlıurfa'da otobüs şoförüne saldırı anı kamerada! - YAŞAMYAŞAM
Şanlıurfa'da otobüs şoförüne saldırı anı kamerada!
İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada
Rize depremine camide yakalandılar! - YAŞAMYAŞAM
Rize depremine camide yakalandılar!
İzmir'deki ilaçlama faciasında yürek yakan anlar: Oğlumu öldürdüler. O bir melekti! - YAŞAMYAŞAM
İzmir'deki ilaçlama faciasında yürek yakan anlar: Oğlumu öldürdüler. O bir melekti!
Batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıtkı - GÜNDEMGÜNDEM
Batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıtkı
İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
İşçi toprak altında kaldı, ekipler zamanla yarıştı! Nefes kesen kurtarma anları kamerada
Batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıtkı - GÜNDEMGÜNDEM
Batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıtkı
Altın madenindeki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Altın madenindeki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Helikopter kazasının ilk görüntüleri geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Helikopter kazasının ilk görüntüleri geldi
Doğu Anadolu kar altında: Ekipler metrelerce karı temizlemek için seferber oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Doğu Anadolu kar altında: Ekipler metrelerce karı temizlemek için seferber oldu