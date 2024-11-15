Sivas'ta bomba paniği! Ekipler alarma geçti, tren garı boşaltıldı
15-11-2024 16:58
| Güncelleme: 15-11-2024 17:16
Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren garında bomba paniği yaşandı. Garda bırakılan bir çanta ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinde gıda maddeli bulunduğu tespit edildi. Paniğe neden olan çantayı İstanbul'a gidecek olan S.K. isimli bir vatandaşın trene yetişmeye çalışırken unuttuğu anlaşıldı. Çantayı almak için olay yerine gelen baba Abdullah Arı'nın kızı S.K. ile olan telefon görüşmesi ise görenleri gülümsetti.