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Sosyal medya fenomenleri canlı yayında kapıştı: Kan aktı!

16-11-2024 23:08 | Güncelleme: 16-11-2024 23:37
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Ankara Sincan'da silahlı kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gittiğinde kavgaya karışanların sosyal medya fenomeni Cansum Ş. ve Çağlayan Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. TikTok üzerinden canlı yayınlanan kavgayı 30 bin kişi izledi. Kavgada silahla yaralanan Çağlayan.Y'nin hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinden otomobille kaçan şüpheli Cansum.Ş. ile yanındaki M.H'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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Sosyal medya fenomenleri canlı yayında kapıştı: Kan aktı!
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