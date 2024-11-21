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Sultangazi’de 100 bin liralık hırsızlık: Neye uğradıklarını şaşırdılar!
21-11-2024 18:27
| Güncelleme: 21-11-2024 18:30
Sultangazi'de içinde 100 bin lira değerinde muhtelif anahtarlar bulunan çantayı çaldılar. Yanındaki çocuğu da hırsızlığa alet eden kadınların çantayla uzaklaştıkları anlar kameraya yansıdı. Çantasının yerinde çalındığını anlayan işyeri sahibi, şüpheliler hakkında emniyete şikayette bulundu.