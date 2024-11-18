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Tavuk döner bebeğin nefes borusuna kaçtı! Soğukkanlı anne Heimlich manevrasıyla kurtardı
18-11-2024 15:36
| Güncelleme: 18-11-2024 15:42
Tavuk döner yerken çocuğuna da küçük bir parça et veren anne hayatının en kötü anlarını yaşadı. Tavuk döner nefes borusuna kaçan çocuğun nefesinin kesildiğini gören anne büyük bir sakinlikle Heimlich manevrası yaptı. Kısa süre sonra bebeğin nefes aldığını gören anne ve baba rahat bir nefes aldı. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.