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Trafik magandası terör estirdi! Yol kesti, küfretti, kaputu yumrukladı
20-11-2024 11:01
| Güncelleme: 20-11-2024 11:05
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanan yoldan hatalı çıkış yaparak sapağa giren şahıs, zorla yolunu kestiği sürücünün kendisine tepki göstermesi üzarine adeta terör estirdi. Sürücünün önünü kesen şahıs ağır küfürler savurduğu şahsın aracının kaputunu yumrukladı.
D100 karayolu Küçükçekmece Sefaköy sapağında meydana elen olayda sürücünün, "Aracımda kamera var, seni şikayet edeceğim" demesi üzerine sinirlenen trafik magandası, şahsa ağır küfürler ettikten sonra kaputuna yumruk attığı araca hasar verdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.