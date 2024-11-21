YAŞAM

Hatay'da sesli çim uyarısı duyanları şaşkına çeviriyor

GÜNDEM

Trafik magandasının drift sevdası pahalıya patladı! Hava atmak istedi polis pişman etti

GÜNDEM

Hırsızların pahalı ayakkabı sevinci gündem oldu!

YAŞAM

İstanbul'da şiddetli lodos görüntüsü ürküttü!

SPOR

Serdar Dursun'dan Galatasaray formalı çocuğa beyin yakan soru

DÜNYA

Paten kayan adam çarptığı kadının ölümüne neden oldu!

GÜNDEM

Şiddetli lodos başladı! Önüne kattığı her şeyi sürükledi, halı sahayı bile yerle bir etti

GÜNDEM

Meclis'te kahkahalar yankılandı! Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı Süleyman Soylu'yu güldürdü

GÜNDEM

Okey oynarken silahlı saldırıya uğradı!

GÜNDEM

Çarptıkları yetmezmiş gibi bir de darp ettiler!

YAŞAM

Deprem oluyor sandı ama gerçek çok farklı çıktı!

GÜNDEM

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından kendi repliğini kullanan yenidoğan çetesine sert sözler: "Siz ne aşağılık mahluklarsınız"

EKONOMİ

Kuyumculara baskın: Dudak uçuklatan ceza!

GÜNDEM

Kirli paraları köpürte köpürte yıkayan kadın herkesi şoke etti! 'Kimsenin hakkına girmemek için yıkıyorum'

TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar yeni görüntüleri paylaştı: Bayraktar TB3, gemiden iniş kalkış yapan ilk İHA oldu

GÜNDEM

AVM'de korkunç kavga! Güvenlik müşterinin bacağını ısırdı