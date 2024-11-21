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Trafik magandasının drift sevdası pahalıya patladı! Hava atmak istedi polis pişman etti

21-11-2024 11:35 | Güncelleme: 21-11-2024 11:44
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Sakarya'da gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden ‘hayat cesurları sever' notu ile paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet ekipleri aracım plakasını ve sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Sürücüye ‘drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL ve ‘sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanmak' maddesinden ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

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