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Tuttuğu balıkları Dubai çikolatasına benzetti! İki balıkçının gülümseten diyaloğu

18-11-2024 10:19 | Güncelleme: 18-11-2024 10:28
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Edirne Meriç Nehri'nde balık tutmaya çıkan balıkçılar, kayık dolusu balık tuttu. Ağlarına takılan yayın balığı karşısında şaşıran iki balıkçı, şaşkınlıklarını "Ne yaptın ustam. Te işte birkaç parça balık aldık. Bir kaç parça mı? Gözü de doymuyor. Yeni çıkan Dubai çikolatası da çıktı. Sen yemedin mi, görmedin mi? Vallahi görmedim yemedim. Yemedim, nasıl bir şey o? Abe nasıl yemez, nasıl görmezsin, yemezsin? Göstereyim Dubai çikolatasını. Gerçi biraz pahalı. Bu da bizim yerli canlı canlı Dubai çikolatası. Budan yiyeceksin, bu soğuk havalarda, on numara. Direk damara gidiyor. Bilmeyenler öğrensin.” sözleriyle belirtti. Kayık dolusu diğer balıkları soran arkadaşına, ise "Diğer balıkları bırak onları, gerçek Dubai çikolatası burada canlı canlı. Dubai çikolatası alacaksan bundan alacaksın. Başka çikolata arama yani" dedi.

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