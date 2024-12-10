26 bin 673 sağlık personeli alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Aralık 2024 01:55 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 02:10
26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi.
Yayımlanan karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 yeni sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı