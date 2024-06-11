27 ilde girişler resmen yasaklandı! Aylarca devam edecek

11 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:05

Türkiye'nin dört bir yanı mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor. 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle birçok valilik ek önlemler alındığını duyurdu.

Alınan önlemler kapsamında 27 ilde ormanlara girişler yasaklandı. Orman yangını riskinin artması nedeniyle vatandaşlar artık ormanlık alanlara giremeyecek.

BU TARİHLER ARASI GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK

Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

27 İLDE GİRİŞLER YASAK

İşte 1 Mayıs-30 Kasım arasında ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğu 27 il;

Marmara Bölgesi

- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Ege Bölgesi

- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül