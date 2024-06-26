3. Dünya Savaşı için hazırlıklarını arttırdı! Almanya’dan üst üste hamleler

26 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:14

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamalar ile 3. Dünya Savaşı'nın bu akılla gidilirse kaçınılmaz bir son olduğunu ve bu konuyu çok ciddiye aldıklarını ifade ederek, böyle bir riskin söz konusu olduğunu belirtti.

Dünya'da yaşanan gelişmeler de 3. Dünya Savaş'ının hazırlıkları olarak değerlendirilmeye başlandı. Almanya'nın son günlerde yaptığı Savunma Sanayi alanındaki hazırlıklar ve Ordusu için ayırdıkları finans bütçesi dikkat çekti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK YATIRIM

Almanya'nın yaptığı hazırlıklar 3. Dünya Savaşı'nda elini güçlü tutması için attığı adımlar olarak değerlendirildi. Almanya geçtiğimiz günlerde 20 adet 5.Nesil savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon üretimi için hazırlıklarını başlattığını duyurmuştu.

Bu hamle dünyada geniş yankı uyandırdı. Henüz Eurofighter'lar konuşulurken yeni bir yatırım daha yapan Almanya 3 milyar Euro değerinde 105 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankının siparişlerini verdi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde şu anda çeşitli tiplerde yaklaşık 310 Leopard tankı bulunuyor. Yeni alımlarla bu sayı üçte bir oranında artmış olacak.

Almanya'nın geçtiğimiz sene üretimine başlattığı Donanma tarihinin en büyük gemi projelerinden F126 Gemisi'nin de çalışmaları son hızla devam ediyor.

F126 Gemisinin birçok operasyonda ve bölgede kullanılması bekleniyor. 166 metrelik dev geminin hem tropikal bölgelerde hem de kutup bölgelerinde rahatlıkla kullanılması öngörülüyor.

Almanya böylelikle olası bir savaş durumunda hem hava hem kara hem de denizdeki gücünü arttırmayı hedefliyor.