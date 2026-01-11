Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Gündem
Adalet Bakanlığı harekete geçti, yeni yol haritası oluşturuldu: Hapis cezasına alternatif geliyor!

AK Parti ve MHP’nin gündeme taşıdığı yeni infaz sistemi çerçevesinde Adalet Bakanlığı'ndan bir eylem planı hazırlığı geldi. Ceza infaz sisteminde değişikliğe gidileceğini öğrenilen planda; suç-yaptırım-infaz dengesinin iyileştirilmesi yönünde adımlar atılacak.

Adalet Bakanlığı harekete geçti, yeni yol haritası oluşturuldu: Hapis cezasına alternatif geliyor!
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planındaki takvime göre; iki yıl içinde atılacak adımlar ile ceza mevzuatı toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden masaya yatırılacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; kısa süreli hapis cezasına seçenek olarak yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak ve yaptırımların kapsamı genişletilecek. Ceza adaleti sisteminde ise hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleriyle zenginleştirilecek.

Adalet Bakanlığı harekete geçti, yeni yol haritası oluşturuldu: Hapis cezasına alternatif geliyor!

Hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri süresince suçun mahiyetine uygun yükümlülüklere tabi tutulması sağlanacak. Maktu oranlı denetimli serbestlik uygulaması yeniden değerlendirilecek. Ayrıca ağır hastalığı, bedensel engel durumu nedeniyle bakıma muhtaç tutuklu ve hükümlüler için rehabilitasyona uygun müstakil ceza infaz kurumları oluşturulacak.

AF DEĞİL, DENETİMLİ SERBESTLİK

Kamuoyunda denetimli serbestlik uygulaması ile af düzenlemelerinin birbirine karıştırıldığını belirten AK Parti kaynakları, eğer bir adım atılacaksa bunun af değil, denetimli serbestlikle ilgili düzenleme olacağını aktardı.

Adalet Bakanlığı harekete geçti, yeni yol haritası oluşturuldu: Hapis cezasına alternatif geliyor!

"20 YIL CEZA ALAN BİRİ 20 YILI İÇERDE GEÇİRMEMELİ"

AK Parti’nin hukukçu kurmayları yeni sisteme ilişkin yaptığı açıklamada “Şu anda suç tiplerine göre kademeli infaz var. Bütün dünyada rehabilitasyon şartlarına uyulması durumunda denetimli serbestlik uygulaması var. Biz diyoruz ki makul uygulanabilir, toplum içine çıktığında yeniden suç işlemesin diye bir yol izleyelim. Hapiste olan birine de umut verilmesi lazım. 20 yıl ceza alan biri 20 yılı içerde geçirmemeli. Kurallara uyacaksa cezanın bir bölümünü dışarda denetimli serbestlik şartlarında tamamlayabilir. Bunu af veya ceza indirimi olarak göremeyiz. Burada üzerinde durduğumuz konu, denetimli serbestliğe çıkanların yeniden suç işlememesi için atılacak adımlar neler olabilir buna bakıyoruz. Dışarı çıkan, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederse daha çok ceza alacağını bilecek" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı harekete geçti, yeni yol haritası oluşturuldu: Hapis cezasına alternatif geliyor!

YÜZDE 45’İ YENİDEN SUÇ İŞLİYOR

Adalet Bakanlığı kaynakları ise “İnfaz rejiminde asıl amaç suçluyu topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40’ı-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin tüm sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” dedi.

