AK Parti'den Instagram açıklaması! Vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz

08 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:52

Instagram'a VPN ile bağlananlar dikkat! Bilgilerinizi çaldırmamanın püf noktası burada

Instagram'a VPN ile bağlananlar dikkat! Bilgilerinizi çaldırmamanın püf noktası burada

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala canlı yayında gündemi değerlendirdi. AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Ala, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "Anayasa bir ülkenin siyasal iklimini oluşturur.

Türkiye’ye yatırım yapacak bir ülke, anayasa tartışılan bir ülkeye yatırım yapmaz.

Oysa bu tartışmalar sona erirse Türkiye’nin önü inanılmaz açılır. Hem yerli hem yabancı sermaye sadece sıcak para olarak gelip gitmez, burada uzun vadeli yatırım yapar ve ülkemiz kazanır" dedi.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Ala, AK Parti'de değişim süreci olup olmayacağı sorusuna ise, "9 ay önce yapılan olağanüstü kongrede 3’te ikisi değişti. Seçimden bugüne de de çok değişim oldu.

Biz bunu bayrak yarışı olarak görüyoruz. Zaten sürekli bir değişim içerisindeyiz.

O sebeple biz de Türkiye’yi değiştirip dönüştürüyoruz. AK Parti’de değişim bitmez, değişmemeli de. Her şey değişiyor biz de değişmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM VE ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ

BTK'nın Instagram ve Roblox'a erişim engeliyle ilgili değerlendirmede bulunan Ala şunları söyledi: "Türkiye’nin hassasiyetleri var. Şunu özgürlüklerin garantisi olarak duruyoruz. Bu kuruluşlar birisi özgürlükleri kısıtlıyor, yapılan paylaşımları kaldırıyor.

Gazze’deki katliamları mesela kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettiği için bu erişim engeli geldi.

Vatandaşlarımızdan bu konuda sabır rica ediyoruz. Biz muhataplarımızın Türkiye’nin hassasiyetlerine özen göstersinler diye bu adımları atıyoruz. Görüşmeler devam ediyor netice alınacaktır.

EN KISA SÜREDE NETİCE ALINACAK

Roblox’ta da aynı şekilde çocukları tehdit ettiği için mahkeme kararıyla alınmış bir karar.



Özgürlükleri Türkiye’ye getiren bir partiyiz. Ancak propagandalara müsaade etmeyiz.

Nasıl sokakta çetelere anarşist tavır gösterenlere izin vermiyorsak, sosyal platformlarda da buna izin verilmesin diye bu çalışmalar yapılıyor.

Kısa zamanda netice alınacağını düşünüyorum."