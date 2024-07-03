Bakan Kurum ilk toplantısını yaptı, kararını verdi: Cuma günü sahaya iniyor

03 Temmuz 2024 20:51 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:54

Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum görevine hızlı başladı. İlk toplantısını gerçekleştiren Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

"ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni ekibiyle birlikte düzenlediği Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı'na ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Yegâne önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane, arı gibi çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."