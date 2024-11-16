Deniz ulaşımına hava engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi

16 Kasım 2024 03:58 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:04

Olumsuz hava koşulları denizlerde ulaşımı durdurdu. Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları ve Bozcaada ile Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün açıklamaları sonrası Bursa​'da kuvvetli fırtına​ ve yağış etkili oldu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, BUDO​ seferleri iptal edildi.

İşte iptal edilen sefer;

08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

https://budo.burulas.com.tr/tr/Budo/CancelledVoyages

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi,

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ YAPILMAYACAK

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi. Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.