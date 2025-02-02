Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi! "Maç sonucu: Atana kadar"

02 Şubat 2025 22:14 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:31

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Orta hakem Burak Pakkan ve Belçikalı VAR hakemi Bert Put, maçtaki kararlarıyla tartışmalara yol açtı. Mücadeleyi 9 kişiyle tamamlayan konuk ekip Rizespor, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından "Maç sonucu: Atana kadar" paylaşımı yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü ve rakibinin 9 kişi kaldığı müsabakada 3-2 mağlup etti. Mücadeleye hakem kararları damga vurdu.

MAÇIN KIRILMA ANI!

Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı pozisyonda Çaykur Rizespor cephesi kırmızı kart bekledi. Ancak sarı kartla yetinen hakem Burak Pakkan, VAR uyarısıyla monitörün başına gitti ve pozisyonun öncesinde Fenerbahçeli Skriniar'a faul yapıldığı tespitinde bulunup sarı lacivertliler lehine penaltı verdi.

Sosyal medyada birçok Çaykur Rizespor taraftarı maça damga vuran bu pozisyondaki karara isyan ederken, Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da hakeme tepkisini dile getirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN SERT TEPKİ

Öte yandan Çaykur Rizespor maçın son bölümünde "Bitti" başlıklı paylaşım yaparak hakem yönetimine tepki gösterdi.

"MAÇ SONUCU: ATANA KADAR"

Rizespor, maçın ardından bu kez; "Maç sonucu: Atana kadar" başlıklı paylaşım yaptı.