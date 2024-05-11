Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevindirecek anket! Sonuçlar ortaya çıktı

11 May 2024 19:26 - Güncelleme : 11 May 2024 21:13

Asal Araştırma tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde 26 ili kapsayan bir anket yapıldı. 2 bin kişiyle yapılan ankete katılan vatandaşlara "Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi.

MECLİS BAŞKANI YENİ ANAYASA TURUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı var' açıklamasından sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret ederek yeni anayasa çalışmalarına destek vermelerini istedi.

ANAYASA ANKETİNDEN ÇARPICI SONUÇ

Vatandaşların bu konudaki tavrı merak edilirken, 26 ilde 2 bin kişiyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Asal Araştırma'nın anketinde katılımcılara, "Sizce yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 58,3 "Evet" dedi. Yüzde 41,7 ise "Hayır" cevabını verdi.

ERDOĞAN "SİYASETTEKİ YUMUŞAMA FIRSAT" DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada yeni ve sivil bir anayasa çağrısını bir kez daha yineleyip, siyasetteki yumuşamanın büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'yi tarihinin en büyük demokrasi ve hukuk atılımlarıyla buluşturduk ama buna rağmen ülkemize siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadık. Yeni ve sivil anayasa teklifimizin içerisinde bu anlayış var. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe yasasıyla karşılanmış olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Bu eksikliğin milli irade eliyle giderilmesi, demokrasimizin gücüne güç katacak, Türk siyasetinde yeni bir kilometre taşı olacaktır. Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz.

Yeni anayasanın sihirli değnek gibi dokununca sorunları ortadan kaldırmayacağını biliyoruz. Yeni anayasa sivil siyasetin alanını genişleterek ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracak. Siyasetteki yumuşamayla beraber farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması önemli bir fırsat. Türk siyasetinin bu fırsatı kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz."