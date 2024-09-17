Dolar kuru yeniden toparlandı! 17 Eylül döviz kurları ve dolar, euro, sterlin fiyatı

17 Eylül 2024 07:12 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 07:13

Dolar kuru geçen hafta son iş gününde başladığı düşüş eğilimini sonlandırdı. Dün bir ara 33,80'e kadar gerileyen dolar/TL yönünü yeniden yukarı çevirdi. İşte 27 Eylül döviz kurları ve dolar euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru​ ABD Merkez Bankası Fed​'in yarınki faiz kararı öncesi son birkaç gündür düşüş eğilimindeydi. Geçciğimiz haftalarda 34.70 seviyesini görerek rekor kıran dolar fiyatı dün 33.80 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve dolar yeniden toparlanmaya başladı.

Peki bugün dolar ne kadar oldu. Euro​, sterlin​ fiyatı ne durumda? İşte 17 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (17 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34,01 TL, satış 34,04 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,81 TL ve satış 37,87 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ sabah saatlerinde 44.88 TL'den alınırken 45,06 TL'den satılıyor.

17 EYLÜL​ DÖVİZ KURLARI