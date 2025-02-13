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Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Deprem yardımları iki yıldır depoda çürüyor

Ahmet Özer'in terörden tutuklanmasıyla Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmıştı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Başkan Vekili olarak görevi devralmasının ardından belediyedeki bir skandalı daha ortaya çıkardı. CHP'li Kemal Deniz Bozkurt döneminde 6 Şubat depremleri için toplanan yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmediği ve yardımların kaldırıldıkları depoda çürüdüğü belirlendi.

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Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Deprem yardımları iki yıldır depoda çürüyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 15:21

Ahmet Özer’in PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasından sonra yerine atanan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un, belediyedeki yolsuzlukları araştırmaya başlaması birçok skandalı gün yüzüne çıkardı.

YARDIMLAR DEPODA ÇÜRÜDÜ

CHP’li yönetimin Kahramanmaraş Merkezli, 11 ili etkileyen depremde yardım kampanyası başlattığı ancak toplanan yardımları bölgeye ulaştırmadığı anlaşıldı. İki yıl önce Esenyurt’taki bir depoya atılan yardımlar, zamanla kullanılamaz hale geldi.

KONTEYNER MUTFAK DA GÖNDERİLMEMİŞ

Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı. Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP’li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.

Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP’nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

6 Şubat depremi saat kaçta ne zaman, hangi illerde oldu? 6 Şubat depremi kaç saniye sürdü ve kaç kişi vefat etti?
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta iki büyük deprem meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk Kahramanmaraş depremi pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 04,17 sularında meydana geldi. İkinci deprem ise yine Kahramanmaraş’ta saat 13.24 sularında meydana geldi. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki deprem 11 kentte ağır yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.
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