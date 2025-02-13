Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Deprem yardımları iki yıldır depoda çürüyor

6 Şubat depremi saat kaçta ne zaman, hangi illerde oldu? 6 Şubat depremi kaç saniye sürdü ve kaç kişi vefat etti?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta iki büyük deprem meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk Kahramanmaraş depremi pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 04,17 sularında meydana geldi. İkinci deprem ise yine Kahramanmaraş’ta saat 13.24 sularında meydana geldi. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki deprem 11 kentte ağır yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.