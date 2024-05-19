Ezeli rekabette 400. Randevu! Dikkat çeken üstünlük

19 May 2024 11:02 - Güncelleme : 19 May 2024 11:04

Uğruna savaşlar verilen, adına şiirler yazılan, binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, dünyanın en gözde şehirleri arasında gösterilen İstanbul, aynı zamanda dünya derbileri arasına giren büyük bir rekabete de ev sahipliği yapıyor.

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İstanbul’un iki ayrı yakasının iki büyük takımları Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam gerçekleşecek karşılaşma ile 400. Kez karşı karşıya gelecek.

Ezeli rekabet 17 Ocak 1909 tarihinde başladı. ‘Papazın Çayırı’ olarak bilinen günümüzdeki Ülker stadyumunun olduğu alanda oynanan özel müsabaka, Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geride bıraktığımız maçlara bakıldığında, sarı lacivertli ekip 399 maçın 148’inden galibiyetle ayrılırken, sarı kırmızılı ekip ise 128 maçta galip geldi. 123 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu.

Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

400. MÜCADELE ŞAMPİYONU TAYİN EDEBİLİR

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun bitimine 2 hafta kaldı. Kıran kırana geçen bir sezonun bitimine ufak bir zaman kala Galatasaray 99 puanla liderliğini korurken Fenerbahçe 93 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bu akşam Galatasaray’ın evinde oynanacak maçta, olası bir beraberlikte dahi Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk hedefini son haftaya kadar devam ettirmek isteyen Fenerbahçe’nin ise kazanmaktan başka çaresi yok.

100 yılı aşkın süredir devam eden ezeli rekabet ebedi dostluk, tüm dünyada yaşayan futbolseverleri her zaman heyecanlandırmıştır. Futbolseverlerin heyecan ve merakla beklediği 400. Randevu, bu akşam saat 19.00’da Galatasaray’ın evi Rams Park stadyumunda oynanacak.

Tarihi maçı yönetecek isim ise Arda Kardeşler olacak.