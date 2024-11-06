Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak karar! Yabancı hakemler pozisyonları değerlendirecek

06 Kasım 2024 21:23 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 21:37

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak kararıyla müsabakaların iki yabancı hakem tarafından değerlendirileceğini duyurdu. Ilıcalı, hakemlerin milli arada raporlarını sunacağı belirtti.

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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yeniden incelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile bir araya geldiğini duyuran Ilıcalı, görüşmenin sonucunda bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

YABANCI HAKEMLER RAPORU MİLLİ ARADA SUNACAK!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ilıcalı, milli ara döneminde pozisyonlar yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini ve hazırlanan raporun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A YABANCI HAKEM DOKUNUŞU

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile görüşme yaptığını ifade eden Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."