Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme: Heyet değiştirildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 May 2024 15:44 - Güncelleme : 14 May 2024 15:45
Son dakika haberi... Osman Kavala'nın aralarında olduğu Gezi Parkı Davası'nda yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.
Gezi Parkı Davası'nda yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından aktardığına bilgiye göre; davanın tutuklu sanıklarından Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com