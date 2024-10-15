Gökbey Helikopteri Jandarma envanterine katılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan teslimatı gerçekleştirecek

15 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:06

Türkiye'nin kendi imkanları ile üretip geliştirdiği genel maksat helikopteri GÖKBEY, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine giriyor. TUSAŞ mühendislerinin gece gündüz demeden mesai harcayarak ürettiği yerli helikopterimiz GÖKBEY, Cumhuriyetin 101.Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında katılacağı törenle Jandarma Havacılık Komutanlığına teslim edilecek.

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Savunma Sanayii​ alanında her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan​ liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla dünyada söz sahibi olan Türkiye​, havacılıkta da milli ve yerli ürünlere geçiş yapıyor.

TUSAŞ​'da çalışan mühendislerin üretip geliştirdiği ve ülkemizin gururu olan GÖKBEY Helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığının envanterine giriyor.

Tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'in ulaştığı bilgilere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılacak törenle Jandarma Pilotlarının kullanımına sunulacak olan genel maksat helikopteri GÖKBEY, ABD'nin ürettiği UH-1 Helikopterlerinin yerini alacak.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Türkiye'nin milli ve yerli olarak geliştirdiği ilk helikopter GÖKBEY'in adını, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle açıklamıştı:

Türkiye, savunma sanayinde tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi üretebilir hale gelene kadar durmayacağız. Türkiye'nin Savunma Sanayi'nde olan çalışmaları zorunlu olan çalışmalardır. Ne zaman ülke olarak başımız dara düştüyse ciddi bir ambargoya maruz kaldık. Terörle mücadelemizin her safhasında bu tecrübeyi acı bir şekilde yaşadık.

Geride bunu destekleyecek gücünüz yoksa diğer her şey sadece sizi oyalayan birer araca dönüşebiliyor. Kuru laftan başka bir şey elinize geçmiyor. Uzun istişareler sonucunda genel maksat helikopterimizin adını GÖKBEY olarak belirledik. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

GÖKBEY HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ

GÖKBEY Helikopteri ile güvenlik güçleri başta olmak üzere birçok kullanıcının, hafif genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanmış olacak. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde çok sayıda bulunan ABD üretimi UH-1 Helikopterleri, son yıllarda hizmetten çekilmeye başlanmıştı. GÖKBEY Helikopteri, emekli edilen UH-1 helikopterlerinin yerini alacak.

İlk uçuşunu 2018 tarihinde gerçekleştiren GÖKBEY, 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip.

GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.