29 Eylül 2024 08:21 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 08:25

Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş hafta sonu fren yaptı. Cuma günü 5 bin TL'yi aşan çeyrek altın bir miktar geriye geldi. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2024 altın fiyatları...

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Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz​ birçok ülkede enflasyonun yükselmesine yol açarken, savaş ve salgın gibi küresel risklerin de etkisiyle güvenli liman olarak bilinen altın büyük rağbet görüyor. Yüksek talep de altın fiyatları açısından yukarı yönlü hereket anlamına gelirken, son dönemde gelen rekor üstüne rekorlar da bu durumun göstergesi oldu.

Altın fiyatları son olarak geçtiğimiz cuma günü zirveyi görürken, Çeyrek altın 5 bin lira barajını geçmişti. Ancak hafta sonu altın fiyatları gelen kar satışlarının da etkisiyle bir miktar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

Gram altın buün 2918 lira oldu. Çeyrek altın fiyatı ise 5 bin 43 lira seviyesinde.

29 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.917,95

Satış 2.918,51

29 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.979,00

Satış 5.043,00

29 EYLÜL 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.920,00

Satış 10.073,00

29 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.840,00

Satış 20.076,00

29 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.658,23

Satış 2.658,74