İstanbul'da vahşet! 5 kişiyi öldürdü ardından intihar etti
İstanbul’un Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde akıllara durgunluk veren bir aile trajedisi yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, önce Büyükçekmece’de anne, baba ve kız kardeşine silahlı saldırıda bulundu. Anne ve baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aladağ, aile üyelerinin ardından Avcılar'da bir kuaför dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Avcılar'ın ardından Esenyurt ilçesine giden şahıs burada kuzenini öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihat etti.
Akşam saatlerine doğru Büyükçekmece'de yaşanan dehşet verici olayda Bahadır Aladağ adlı şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ’a silahla saldırdı.
Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
AİLESİNİ KATLETTİ DAHA SONRA KUAFÖRE GİTTİ!
Saldırının ardından Bahadır Aladağ, saat 17.00 civarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'ta bir kuaför salonuna gitti. Burada silahını yeniden ateşleyen saldırgan, kuaför dükkanında bulunan eniştesi Gökhan Soylu’yu ağır yaralarken, Mehmet Salih Özsökük isimli bir kişiyi öldürdü.
İLÇE İLÇE KATLİAM!
Saldırgan, daha sonra Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi'ne giderek burada kuzeni Şadan Serdar Buke’ye ateş ederek ağzından yaraladı. Ardından kendi aracına binen Bahadır Aladağ, silahını başına doğrultarak intihar etti. Şahsın intihar ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Katliam sonrası polis ve sağlık ekiplerini alarma geçerken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.