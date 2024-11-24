İstanbul'da vahşet! 5 kişiyi öldürdü ardından intihar etti

24 Kasım 2024 20:38 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 20:40

İstanbul’un Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde akıllara durgunluk veren bir aile trajedisi yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, önce Büyükçekmece’de anne, baba ve kız kardeşine silahlı saldırıda bulundu. Anne ve baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aladağ, aile üyelerinin ardından Avcılar'da bir kuaför dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Avcılar'ın ardından Esenyurt ilçesine giden şahıs burada kuzenini öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihat etti.