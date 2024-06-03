Korku dolu anlar! Futbolcular sıcaktan bayıldı!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 08:07 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:28
Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcaktan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.
2. Amatör Playoff karşılaşmasında Alacagücü ve Mecitözüspor takımları karşı karşıya geldi. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi.
Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı